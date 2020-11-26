Будинок профспілок у Києві заарештували: в ПФУ заявили про тиск і створення казино
Печерський районний суд Києва 3 листопада заарештував Будинок профспілок та іншу нерухомість Федерації профспілок України (ФПУ).
Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень. Розслідування встановило, що службові особи ФПУ привласнили низку об'єктів держнерухомості в особливо великих розмірах.
Рішення було оприлюднено за тиждень до анонсованих акцій протесту профспілок і фізосіб-підприємців. У ФПУ наполягають на тому, що держава намагається тиснути на профспілки через суд, і впевнені, що мова може йти про гральний бізнес.
"Тут розміщений сам апарат, усі центральні комітети. Дійсно, з огляду на легалізацію грального бізнесу в Україні, можна припустити, що в Будинку профспілок можуть розташувати казино. Це центральна частина столиці, тут створені всі умови. Але найголовніше, що ми використовуємо будівлю не для заробітку. Ми реставрували його за свій рахунок. Прикро", – зазначив UBR керівник департаменту корпоративних прав та майна ФПУ Дмитро Довганенко.
Через це у ФПУ вже анонсували зустріч зі ЗМІ, на якій оприлюднять усю офіційну інформацію про реальний стан справи, де виявилося "дуже багато замовчуваних деталей".
Загалом, згідно з рішенням суду, арешту за клопотанням прокурора Офісу генеральної прокуратури підлягають:
санаторії "Укрпрофоздоровниці" в Києві, Ірпені та Одесі
готель у Трускавці, столичний Будинок профспілок на Майдані Незалежності, включаючи бізнес-центр Maidan Plaza
Міжнародний центр культури і мистецтв на алеї Героїв Небесної сотні
навчально-спортивна база "Святошин"
ресторанний комплекс та інша нерухомість на Трухановому острові
Як повідомляв OBOZREVATEL:
згорілий Будинок профспілок на Майдані ремонтували з порушеннями. Так, на його даху з'явилася надбудова, яку під тиском громадськості знесли.
У 2016 році в будівлі відкрилося скандальне кафе "Каратель". Активісти вимагали його закрити, що спровокувало кілька сутичок із невідомими, які захищають бізнес.
Також у будівлі хотіли відкрити кафе L'Kaffa, через що розгорівся великий скандал. Активісти обклеїли будівлю кафе фотографіями і наклейками з Євромайдану.