Будинок профспілок у Києві заарештували: в ПФУ заявили про тиск і створення казино

Печерський районний суд Києва 3 листопада заарештував Будинок профспілок та іншу нерухомість Федерації профспілок України (ФПУ).

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень. Розслідування встановило, що службові особи ФПУ привласнили низку об'єктів держнерухомості в особливо великих розмірах.

Рішення було оприлюднено за тиждень до анонсованих акцій протесту профспілок і фізосіб-підприємців. У ФПУ наполягають на тому, що держава намагається тиснути на профспілки через суд, і впевнені, що мова може йти про гральний бізнес.

"Тут розміщений сам апарат, усі центральні комітети. Дійсно, з огляду на легалізацію грального бізнесу в Україні, можна припустити, що в Будинку профспілок можуть розташувати казино. Це центральна частина столиці, тут створені всі умови. Але найголовніше, що ми використовуємо будівлю не для заробітку. Ми реставрували його за свій рахунок. Прикро", – зазначив UBR керівник департаменту корпоративних прав та майна ФПУ Дмитро Довганенко.

Через це у ФПУ вже анонсували зустріч зі ЗМІ, на якій оприлюднять усю офіційну інформацію про реальний стан справи, де виявилося "дуже багато замовчуваних деталей".

Загалом, згідно з рішенням суду, арешту за клопотанням прокурора Офісу генеральної прокуратури підлягають:

санаторії "Укрпрофоздоровниці" в Києві, Ірпені та Одесі

готель у Трускавці, столичний Будинок профспілок на Майдані Незалежності, включаючи бізнес-центр Maidan Plaza

Міжнародний центр культури і мистецтв на алеї Героїв Небесної сотні

навчально-спортивна база "Святошин"

ресторанний комплекс та інша нерухомість на Трухановому острові

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