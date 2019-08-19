Буде вітряно: синоптик уточнила прогноз погоди на День Незалежності в Києві

У Києві 24 серпня, на День Незалежності України, буде тепла погода без опадів. При цьому буде дути досить сильний вітер.

Попередній прогноз на святковий день опублікувала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"24 серпня буде без опадів, поривчастий (але не штормовий) північно-східний вітер, температура повітря очікується комфортною, близько +26-27 градусів", – уточнила вона.

В інших областях України в 20-х числах серпня температура повітря може сягнути цілих +37 градусів. З 22 серпня трохи прохолодніше стане на півночі і заході країни.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в Україні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

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