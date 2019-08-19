Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Буде вітряно: синоптик уточнила прогноз погоди на День Незалежності в Києві

831 Читати матеріал російською

У Києві 24 серпня, на День Незалежності України, буде тепла погода без опадів. При цьому буде дути досить сильний вітер.

Попередній прогноз на святковий день опублікувала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"24 серпня буде без опадів, поривчастий (але не штормовий) північно-східний вітер, температура повітря очікується комфортною, близько +26-27 градусів", – уточнила вона.

Новини
Літо затримається: синоптики дали прогноз погоди на вересень

В інших областях України в 20-х числах серпня температура повітря може сягнути цілих +37 градусів. З 22 серпня трохи прохолодніше стане на півночі і заході країни.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в Україні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...