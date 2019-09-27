Буде тепло, але дощитиме: з’явився прогноз погоди на вихідні у Києві

У Києві на вихідних, 28 та 29 вересня, очікується доволі тепла осіння погода. У суботу ймовірні хіба що незначні опади, а от у неділю таки дощитиме.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, 28 вересня ніч буде сухою. Температура очікується на рівні +7…+9 градусів. Вітер – 3-8 м/с. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до +17…+19. Вітер посилиться – 5-10 м/с. Можливі незначні опади.

А от у неділю, 29 вересня, дощитиме протягом цілої доби. Денна температура буде аналогічною суботній, а нічна – на рівні +10…+12 градусів. Вітер – 5-10 м/с.

З’явився прогноз погоди на вихідні у Києві

Також свій прогноз дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, киянам узагалі не слід очікувати дощу в суботу.

"У Києві 28-го вересня опадів не передбачається, близько +17 градусів. 29 вересня у столиці пройдуть дощі, але буде ще тепліше, до +19 градусів", – зазначила вона.

Прогноз погоди Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у жовтні настане класична осінь, сонячні дні чергуватимуться з дощовою погодою.

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