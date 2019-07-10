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Боротьба з порушниками на дорогах: у Києві почали масово евакуйовувати авто

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У Києві 10 липня почали евакуйовувати автомобілі, припарковані у заборонених місцях. Особлива увага приділяється авто, залишеним у смугах руху громадського транспорту.

Першими таку міру покарання застосували до порушників у центрі міста, повідомили на сторінці міського голови Віталія Кличка у Facebook.

"Масово евакуювали автомобілі на бульварі Шевченка від Бессарабської до площі Перемоги і з протилежного боку. Це не одноденна акція і не єдина вулиця, де працюють тепер інспектори, поліція та евакуатори", – пояснив столичний голова.

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Евакуація авто у Києві

Евакуація авто у Києві

Facebook Кличко-мер

Автомобілісти-порушники

Автомобілісти-порушники

Facebook Кличко-мер

Він уточнив, що евакуація припаркованих проти правил машин відбуватиметься за підтримки Центру організації дорожнього руху та патрульної поліції Києва.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві інспектори паркування з 8 липня почали штрафувати за неправильно залишені авто. До цього вони тільки попереджали водіїв про порушення.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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