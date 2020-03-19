"Бориспіль" закрив один із терміналів: з'явилося фото з аеропорту на карантині

Під час карантину в Україні через коронавірус в аеропорт "Бориспіль" під Києвом у четвер, 19 березня, прибували літаки.

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Аеропорт "Бориспіль". Ілюстрація Avianews

Як стало відомо OBOZREVATEL, в обмеженому режимі працював термінал F.

Люди перебували в терміналі в основному в масках. При цьому термінал D 19 березня не працював, там було темно.

Термінал F у "Борисполі"

Додамо, міжнародний аеропорт "Бориспіль" закрив основний термінал D через припинення регулярних міжнародних рейсів у період карантину. Всі рейси, що залишилися, виконуються в терміналі F.

Заявляється, що чергові й аварійні структурні підрозділи аеропорту будуть задіяні в кількості, необхідній для підтримки належного рівня безпеки міжнародного аеропорту в разі надзвичайних ситуацій.

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