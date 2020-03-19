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20 березня • оновлено в 01:28
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"Бориспіль" закрив один із терміналів: з'явилося фото з аеропорту на карантині

1.2т
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Під час карантину в Україні через коронавірус в аеропорт "Бориспіль" під Києвом у четвер, 19 березня, прибували літаки.

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Аеропорт "Бориспіль". Ілюстрація

Аеропорт "Бориспіль". Ілюстрація

Avianews

Як стало відомо OBOZREVATEL, в обмеженому режимі працював термінал F.

Люди перебували в терміналі в основному в масках. При цьому термінал D 19 березня не працював, там було темно.

Термінал F у "Борисполі"

Термінал F у "Борисполі"

Додамо, міжнародний аеропорт "Бориспіль" закрив основний термінал D через припинення регулярних міжнародних рейсів у період карантину. Всі рейси, що залишилися, виконуються в терміналі F.

Заявляється, що чергові й аварійні структурні підрозділи аеропорту будуть задіяні в кількості, необхідній для підтримки належного рівня безпеки міжнародного аеропорту в разі надзвичайних ситуацій.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області авіаперельоти аеропорт "Бориспіль"
Місце
Україна Бориспіль
Теги
карантин фотографии аеропорт Бориспіль
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