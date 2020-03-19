"Бориспіль" закрив один із терміналів: з'явилося фото з аеропорту на карантині

Під час карантину в Україні через коронавірус в аеропорт "Бориспіль" під Києвом у четвер, 19 березня, прибували літаки.
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Аеропорт "Бориспіль". Ілюстрація
Avianews
Як стало відомо OBOZREVATEL, в обмеженому режимі працював термінал F.
Люди перебували в терміналі в основному в масках. При цьому термінал D 19 березня не працював, там було темно.
Термінал F у "Борисполі"
Додамо, міжнародний аеропорт "Бориспіль" закрив основний термінал D через припинення регулярних міжнародних рейсів у період карантину. Всі рейси, що залишилися, виконуються в терміналі F.
Заявляється, що чергові й аварійні структурні підрозділи аеропорту будуть задіяні в кількості, необхідній для підтримки належного рівня безпеки міжнародного аеропорту в разі надзвичайних ситуацій.
Як писав OBOZREVATEL:
19 березня лікарі діагностували COVID-19 у трьох осіб. Пізніше в Чернівецькій області було зафіксовано ще п'ять нових випадків захворювання.
Новий випадок підтвердили в Києві (загалом це вже третій хворий у столиці).
Новий пацієнт – 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Він перебуває на самоізоляції.
При цьому один із приватних медичних центрів Києва не повідомив про позитивний тест чоловіка на коронавірус, заявив мер Віталій Кличко.
Ще два випадки підтвердилися в Дніпропетровській області. Вони стали першими для регіону.
Третій випадок був зафіксований в Івано-Франківську. Хворобу діагностували вже після смерті пацієнтки.
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