"Слуги народа" хотят взять власть в Киеве и внесли законопроект в ВР в котором досрочные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета назначены на 8 декабря 2019 года. Но на этом они не останавливаются. В проект Закона о внесении изменений в Закон Украины Про столицу Украины – город-герой Киев напихали все, что ослабит власть мэра Киева, ослабит Киевсовет и внесет немало бардака в и так не очень упорядоченную жизнь столицы.
Начнем с того, что изменения касаются численного состава депутатов Киевского городского совета – их сократят со 120 человек до 84, в Киеве появятся районные советы. Ключевое изменение коснётся двух должностей – мэра Киева и главы КГГА: их полномочия разделены и обе должности, котрые сейчас занимает действующий мэр Киева Виталий Кличко, являются несовместимы. В тексте закона прописано: должность главы КГГА является не совместимой с любой другой должностью.
Главу КГГА назначает и увольняет Президент Украины по представлению Кабинета министров. Фактически такое положение - это страховка президента Украины от того, что мэр будет неподконтролен ему. Выбрали киевляне мэра, а президенту он не нравится? Не страшно. Президент ставит своего человека на позицию и тот фактически может заблокировать все инициативы киевского руководства из-за изменений в закон, которые позволяют провести разделение власти и полномочий.
Несмотря на то, что "Слуги народа" выиграли всю мажоритарку в Киеве, но их победа на мэрских выборах не очевидна. Поэтому решили подстраховаться. В итоге мэр Киева Виталий Кличко, даже если он снова выиграет выборы и повторно станет мэром, буде находится в сложной ситуации: он болше не сможет совмещать две должности и иметь в своих руках всю полноту власти в столице, тем более, что часть полномочий Киевского городского совета будет распределена между районными советами. Фактически эта должность станет для него формальной. А для киевлян это прощание с самоуправлением, принудительно на законодательном уровне закрепляется вторичный уровень киевской общины и нам можно забыть о Магдебурском праве.
А если учесть, что в законопроект внесли положение о ДПТ( Детальный План Территорий), то это гарантированно запустит целую череду процессов при котором именно застройщики, а не община будет влиять на развития районов и города. Киев законодательно делают не комфортным для проживания. В итоге можно сказать, что закон сырой и явно готовился не для удобства киевлян, а с целью взятия под контроль власти в столице президентом и его силой. Такая метода наводит только на одну мысль - после окончания "зеленой волны" придется либо вносить правки в этот закон, либо принимать новый, который аннулирует тот закон, что хотят сейчас втюхать "слуги" своим "господам".
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.