Близько тисячі кілометрів: у Києві забили на сполох через аварійні тепломережі

У Києві першочергової заміни потребує близько тисячі кілометрів застарілих теплових мереж. У 2020 році планують поміняти 150 км таких мереж.

Минулоріч було зроблено заміну ще 130 км. Про це під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації заявив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко, написала пресслужба КМДА.

"У Києві у 2019 році замінили у 5 разів більше аварійних трубопроводів, ніж за 2 останніх роки, коли теплоенергетичний комплекс перебував в управлінні приватної компанії "Київенерго". Ми бачимо тенденцію до зменшення кількості аварійних пошкоджень. Втім, на сьогодні рівень зношеності тепломереж столиці сягає практично 80%", – підкреслив Науменко.

У Києві забили на сполох через аварійні тепломережі. Ілюстрація

Він додав, що важливо продовжувати системну заміну мереж із застосовуванням нових технологій, аби поступово модернізувати всю теплоенергетичну систему столиці.

Як написав "Укрінформ", Науменко зазначив, що у столиці першочергової заміни потребує близько тисячі кілометрів застарілих теплових мереж, а потреба в коштах для цього складає близько 4 мільярдів гривень.

"Зрозуміло, що за один рік чи за два таку кількість робіт не можливо виконати фізично, тому підприємством розроблено і надано графік щодо поступової заміни цієї тисячі кілометрів в період до 2025 року. Потреба в коштах – близько 800 мільйонів гривень щорічно", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада у центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, прорвало водопровідну трубу, у результаті чого перехрестя залило окропом. Через аварію кілька автомобілів провалилися в утворену прямо посеред проїзної частини яму.

Пізніше, 13 січня, у столиці, на вулиці Антоновича, 174, прорвало тепломережу. Внаслідок цього трапився підрив асфальтового покриття, а також потоп у ТРЦ Ocean Plaza. Всього відомо про 10 постраждалих.

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