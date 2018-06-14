Блискавка вдарила в телевежу в Києві: опубліковано вражаюче відео

Увечері, 14 червня, під час потужної зливи в Києві блискавка влучила в телевежу на Дорогожичах.

Фотографу Олександру Гусєву вдалося зняти вражаючий момент на камеру, чим він поспішив поділитися з користувачами на своїй сторінці в Facebook.

"Лікар, розряд! Вдалося зняти момент попадання блискавки в Дорогожицьку телевежу", - підписав він відео.

Гусєв також зробив розкадрування, де детально можна розглянути, як разряд пронизує шпиль вежі.

Блискавка б'є в телевежу на Дорогожичах Олександр Гусєв / Facebook

Блискавка б'є в телевежу на Дорогожичах Олександр Гусєв / Facebook

Блискавка б'є в телевежу на Дорогожичах Олександр Гусєв / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ накрив потужний злива з грозами, в результаті чого вулиці буквально "попливли". Користувачі поділилися в мережі фотографіями і відео.