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LadyCity

Блискавка вдарила в телевежу в Києві: опубліковано вражаюче відео

1.4тЧитати новину російською

Увечері, 14 червня, під час потужної зливи в Києві блискавка влучила в телевежу на Дорогожичах.

Фотографу Олександру Гусєву вдалося зняти вражаючий момент на камеру, чим він поспішив поділитися з користувачами на своїй сторінці в Facebook.

"Лікар, розряд! Вдалося зняти момент попадання блискавки в Дорогожицьку телевежу", - підписав він відео.

Гусєв також зробив розкадрування, де детально можна розглянути, як разряд пронизує шпиль вежі.

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Блискавка б'є в телевежу на Дорогожичах

Олександр Гусєв / Facebook

Блискавка б'є в телевежу на Дорогожичах

Олександр Гусєв / Facebook

Блискавка б'є в телевежу на Дорогожичах

Олександр Гусєв / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ накрив потужний злива з грозами, в результаті чого вулиці буквально "попливли". Користувачі поділилися в мережі фотографіями і відео.

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Тема
Погода в Києві
Місце
Україна
Об'єкт
видео
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