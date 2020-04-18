Благодатний вогонь прибув до України: люди влаштували ажіотаж. Фото
Делегація УПЦ МП ввечері в суботу, 18 квітня, доставила в Київ благодатний вогонь.
Кореспондент OBOZREVATEL опублікував перше фото історичної події.
Зустріти літак з вогнем до "Борисполя" вирушило багато українців. На місці подій чергували співробітники поліції.
Незважаючи на те, що кілька машин з вогнем вже поїхали до столиці, багато людей до сих пір залишається в терміналі D, там же присутні церковні служителі та державні службовці.
"У цьому році все виглядає так, ніби вогонь – це якась контрабанда, ним не діляться, як в попередні роки", – зазначив він.
У Велику Суботу, 18 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – диво сходження Благодатного вогню.
Через пандемію коронавірусу COVID-19 церемонія проходила без присутності прочан. Безпосередньо в самому храмі Гробу Господнього перебувала обмежена кількість священнослужителів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій рекомендувала проводити богослужіння на Великдень без присутності прихожан. Останні можуть долучитися до нього онлайн.