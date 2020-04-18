Благодатний вогонь прибув до України: люди влаштували ажіотаж. Фото

Делегація УПЦ МП ввечері в суботу, 18 квітня, доставила в Київ благодатний вогонь.

Кореспондент OBOZREVATEL опублікував перше фото історичної події.

Благодатний вогонь доставили до Києва

Зустріти літак з вогнем до "Борисполя" вирушило багато українців. На місці подій чергували співробітники поліції.

Незважаючи на те, що кілька машин з вогнем вже поїхали до столиці, багато людей до сих пір залишається в терміналі D, там же присутні церковні служителі та державні службовці.

"У цьому році все виглядає так, ніби вогонь – це якась контрабанда, ним не діляться, як в попередні роки", – зазначив він.

Українці поїхали зустрічати благодатний вогонь в "Бориспіль"

Українці поїхали зустрічати благодатний вогонь в "Бориспіль"

Українці поїхали зустрічати благодатний вогонь в "Бориспіль"

Українці поїхали зустрічати благодатний вогонь в "Бориспіль"

Українці поїхали зустрічати благодатний вогонь в "Бориспіль"

Українці поїхали зустрічати благодатний вогонь в "Бориспіль"

Українці поїхали зустрічати благодатний вогонь в "Бориспіль"

У Велику Суботу, 18 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – диво сходження Благодатного вогню.

Через пандемію коронавірусу COVID-19 церемонія проходила без присутності прочан. Безпосередньо в самому храмі Гробу Господнього перебувала обмежена кількість священнослужителів.

Благодатний вогонь прибув до України

Благодатний вогонь прибув до України

Благодатний вогонь прибув до України

Благодатний вогонь прибув до України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій рекомендувала проводити богослужіння на Великдень без присутності прихожан. Останні можуть долучитися до нього онлайн.