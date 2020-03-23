Біля Олександрівської лікарні Києва, яка приймає хворих із підозрою на новий коронавірус COVID-19, вишикувалася черга з машин "швидкої допомоги".

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Відповідні кадри опублікувала журналістка видання LB Анна Стешенко, яку привезли в столичну лікарню, щоб зробити тест на COVID-19 (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Черга з "швидких" біля Олександрівської лікарні в Києві Скрін відео

Журналістка встигла зняти лікарів, які в захисних костюмах зустрічали пацієнтів, і поліцейських, які чергували на вулиці.

Вона показала одну з палат інфекційного відділення, розповівши, що виходити з неї заборонено. Поки що жінка одна в палаті, однак вона зазначила, що цілком ймовірно до неї когось підселять.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 березня, вчергове звернувся до українців через коронавірус, розкритикувавши деяких політиків за хайп на темі COVID-19.

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