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Біля Офісу Зеленського провалився асфальт: фото з місця НП

1.1т Читати матеріал російською

У четвер, 15 серпня, біля Офісу президента Володимира Зеленського в центрі Києва, на вулиці Лютеранській, провалився асфальт.

Про це "Українським Новинам" повідомила прес-секретар комунальної корпорації "Київавтодор". Вона пояснила, що провал трапився "через комунікації". За даними корпорації, це трапилося близько 7.00.

За версією "Информатора", яма утворилася на проїжджій частині близько 9:00. Вулиця була порожньою в момент події, тому жодна машина не постраждала.

Біля ОП провалився асфальт

Біля ОП провалився асфальт

Telegram/Kyiv Live

На Telegram-каналі "Kyiv Live" повідомили, що середню смугу руху на вулиці частково перекрили, але подальший обвал дороги не виключений.

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За інформацією "Кіївтеплоенерго", подія трапилася через пошкодження трубопроводу на вулиці Лютеранській, 23.

Пост Kyiv Live

Пост Kyiv Live

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 30 липня біля Центрального залізничного вокзалу провалився асфальт – у величезній ямі виднілися труби.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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