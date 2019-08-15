Біля Офісу Зеленського провалився асфальт: фото з місця НП

У четвер, 15 серпня, біля Офісу президента Володимира Зеленського в центрі Києва, на вулиці Лютеранській, провалився асфальт.

Про це "Українським Новинам" повідомила прес-секретар комунальної корпорації "Київавтодор". Вона пояснила, що провал трапився "через комунікації". За даними корпорації, це трапилося близько 7.00.

За версією "Информатора", яма утворилася на проїжджій частині близько 9:00. Вулиця була порожньою в момент події, тому жодна машина не постраждала.

Біля ОП провалився асфальт Telegram/Kyiv Live

На Telegram-каналі "Kyiv Live" повідомили, що середню смугу руху на вулиці частково перекрили, але подальший обвал дороги не виключений.

За інформацією "Кіївтеплоенерго", подія трапилася через пошкодження трубопроводу на вулиці Лютеранській, 23.

Пост Kyiv Live Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 30 липня біля Центрального залізничного вокзалу провалився асфальт – у величезній ямі виднілися труби.

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