Біля Офісу президента підприємці-протестувальники запалили фаєри. Відео
У вівторок, 15 грудня, в центрі Києва учасники руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" запалили фаєри біля Офісу президента України.
Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, мітингувальники запалили димові шашки в колір національного прапора – синього та жовтого.
Після ОП мітингувальники попрямували вниз по вулиці Хрещатик до Бессарабського ринку, а після по Грушевського пішли до будівлі Верховної Ради.
Нагадаємо, що на мітингу підприємці вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та ухвалити законопроєкти №3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.
Раніше OBOZREVATEL писав:
1 грудня Рада ухвалила закон, який на рік відкладає введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Того ж дня під Радою зібралися підприємці. Вони блокували рух в урядовому кварталі, потім пішли маршем у бік Майдану і перекрили Хрещатик. У підсумку Рада відтермінувала введення касових апаратів.
Затвердження такої норми обліку – вимога МВФ. Крім того, відтермінування залишить у тіні сотні тисяч ФОП.
Додамо, що з 14 грудня в Україні виплати для фізичних осіб підприємців та найманих співробітників через карантин можна отримати за допомогою програми "Дія".