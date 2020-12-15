Біля Офісу президента підприємці-протестувальники запалили фаєри. Відео

У вівторок, 15 грудня, в центрі Києва учасники руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" запалили фаєри біля Офісу президента України.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, мітингувальники запалили димові шашки в колір національного прапора – синього та жовтого.

Після ОП мітингувальники попрямували вниз по вулиці Хрещатик до Бессарабського ринку, а після по Грушевського пішли до будівлі Верховної Ради.

Нагадаємо, що на мітингу підприємці вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та ухвалити законопроєкти №3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

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