Біля моргу в Києві зібралася низка катафалків: більшість померлих хворіли на COVID-19

Біля моргу, розташованого на території Київської міської клінічної лікарні №3, щодня стоїть велика кількість катафалків.

Як розповів один із лікарів, який погодився поспілкуватися з OBOZREVATEL на правах анонімності, переважно серед померлих були люди, хворі на коронавірусну інфекцію.

Родичам не дозволяють нормально попрощатися з покійними.

Катафалки займають всю стоянку перед моргом.

"Морг працює щодня і катафалки забирають померлих постійно – до нашої лікарні привозять людей із Деснянського та Дніпровського районів столиці. Небіжчиків показують родичам перед тим, як віддати та відразу ж забивають труни – прощатися з покійними забороняється. Звичайно, там не тільки померлі від коронавірусу, а й з іншими хворобами. У нас тут діє два морги – комунальний та приватний. Там теж постійно забирають покійних", – розповів медик.

Приватний морг теж працює щодня.

Наш співрозмовник додав, що кількість хворих, яких привозять у лікарню, зростає постійно.

Київська міська клінічна лікарня №3.

За його словами, зараз вирішується питання, щоб у найближчий тиждень перевести цю медустанову на прийом тільки хворих на COVID-19.

Лікарню можуть перевести тільки на прийом хворих з COVID-19.

"Лікарям важко, але вони поки справляються. Кисню поки теж вистачає. Якщо говорити про забезпечення ліками, то це не секрет – люди все ж змушені деякі купувати самі, і не завжди це дешеві медикаменти", – резюмував лікар.

Будівля, куди вивантажують кисень для лікарні.

Кисню для хворих поки вистачає.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що на Київщині жінка померла біля відділення реанімації. Рідні звинуватили лікарів у тому, що ті нібито відмовилися приймати пацієнтку в тяжкому стані.