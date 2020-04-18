Біля Києво-Печерської лаври утворилася черга: українці прийшли за благодатним вогнем

Кирило Лютий Життя столиці 21:47, 18.04.2020

Біля Києво-Печерської лаври зібралася велика черга людей, які прийшли за благодатним вогнем з Єрусалима після того, як його привезли священики УПЦ МП.

Як сказано в сюжеті ТСН, черга з прихожан і священиків утворилася біля входу. Людей пропускають по одному через епідемію COVID-19 в Україні.

За словами журналіста, люди не завжди тримають дистанцію. У той же час їх не бентежить, що з іншого виходу приїжджають і виїжджають карети швидкої допомоги.

Як писав OBOZREVATEL, 17 квітня в Києво-Печерській лаврі від коронавірусу помер монах Никодим. Раніше померли архімандрит Нектарій і ієродиякон Наум. COVID-19 підтверджений у мінімум 90 служителів лаври.

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