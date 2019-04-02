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"Бідна" Троєщина і заможний центр: за кого голосували в різних районах Києва

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У Києві під час першого туру президентських виборів за кандидата Володимира Зеленського більше голосували на околицях і у спальних районах.

Саме Борщагівка, Троєщина і Виноградар майже одностайно підтримали Зеленського. За Петра Порошенка найбільше голосів віддали в центрі і на Оболоні, які традиційно вважаються місцем проживання заможних киян, написав на своїй сторінці у Facebook український політик і громадський активіст Тарас Козак.

"Заможні кияни хочуть стабільності, цінують її вище за корупційні загрози. Небагаті не готові чекати ще десятиліття на вихід із бідності, вони готові ризикувати", — зазначив політик.

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Він також оприлюднив карту виборчих дільниць, на яких зеленим позначені ті, де лідирував Зеленський, а фіолетовим — Порошенко.

Статистика на виборах у Києві

Статистика на виборах у Києві

Telegram Роман Шрайк

На сайті ЦВК зазначено, що Зеленський лідирував у Києві на 9 з 13 округів. За Порошенка найбільше голосували в Голосіївському, Оболонському, Печерському та Шевченківському.

Зеленою стрілкою позначені округи з лідерством Зеленського

Зеленою стрілкою позначені округи з лідерством Зеленського

ЦВК

Як писав OBOZREVATEL, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у Києві лідирував Володимир Зеленський.

У Львівській та Тернопільській областях — Петро Порошенко. Юлія Тимошенко посіла провідну позицію в Івано-Франківській області.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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