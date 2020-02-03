Без заторів і реклами: у мережі спливло архівне відео Києва

У мережі спливло архівне відео Києва у 1980-х роках. На ньому зображено берег Дніпра з величезною кількістю людей, сама річка, пам'ятники, церкви, транспортні засоби тих часів і центр міста.

Відео давно з'явилося на сторінці в Facebook видання "Сегодня", а на початку лютого ним поділилася киянка, користувачка мережі під ніком Мар'яна ПБ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Такий зелений, чистий і прекрасний. Без заторів і реклами! Ностальгічне відео про Київ 80-х років. Пам'ятаєте місто таким?" – йдеться в пості видання.

Київ у 1980-х роках Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі оприлюднили топ-7 місць в Києві, які зникли з обличчя міста. Серед них: кінотеатр "Колос", ресторан "Столичний", винний льох "Троянда Закарпаття" та танцмайданчик "Жаба".

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