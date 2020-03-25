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25 березня • оновлено в 13:17
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Без масок і по 7 осіб у магазині: як у Києві порушують карантин. Відео

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У Києві під час спільних рейдів правоохоронців і нацгвардійців була зафіксована низка порушень в режимі роботи торговельних магазинів під час карантину.

Йдеться як про підприємців, так і покупців. За спостереженнями журналістів OBOZREVATEL, люди заходять до магазинів по 4-7 осіб і самі не замислюються про дистанцію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами ж правоохоронців, найчастіше дрібні порушення зустрічаються саме в маленьких магазинах з площею до 10 квадратних метрів. Тому що продавці не закликають відвідувачів ставати у чергу на дворі та дозволяють одночасно перебувати в приміщенні більше, ніж 2 покупцям.

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

До всього іншого, співробітники правоохоронних органів зазначають, що продавці та покупці не користуються засобами індивідуального захисту.

"Є маленькі порушення: відсутність рукавичок, а також багато людей на 10 кв. м. Але вони виправляються. Ще не звикли", – прокоментував нацгвардієць.

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

Зі свого боку поліціянтка нагадує, що заходити в магазин дозволяється не більш ніж 2-3 особам одночасно, які також мають дотримуватися дистанції. Водночас всі повинні бути в захисних масках і рукавичках.

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

Торгові точки й покупці у Києві порушують умови карантину

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що для захисту від коронавірусу у київських аптеках пропонують купувати хлоргексидин. При цьому паніки в установах охорони здоров'я немає.

Також наші журналісти з'ясували, що незважаючи на заяву заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про те, що в аптечних мережах вже з'явилися хірургічні маски, насправді в окремих регіонах столиці їх немає.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
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