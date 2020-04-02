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2 квітня • оновлено в 20:35
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Без маски: в центрі Києві голий чоловік потрапив на пікантне відео. 18+

2.3т
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У Києві вдень 2 квітня помітили абсолютно голого чоловіка, який спокійно прогулювався Європейською площею серед автомобілів, які проїжджали повз.

Очевидці зняли злісного порушника карантину на відео, яке виклали у соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У центрі Києва гуляв чоловік без одягу… і маски", – зазначається у підписі до ролика в одній із них.

Без маски: в центрі Києві голий чоловік потрапив на пікантне відео. 18+

Водночас, як пише "Сьогодні", відповідну інформацію підтвердили у поліції Шевченківського району Києва. Там підкреслили, що голого чоловіка, який гуляв по Європейській площі, затримали. Однак не вказали ні вік порушника, ні мотиви його вчинку, а також чи є він на обліку у психіатра.

"Він перебуває в територіальному управлінні поліції Шевченківського району на вулиці Прорізній. З ним спілкуються правоохоронці, щоб з'ясувати причини його дивного вчинку. Після цього буде визначена правова кваліфікація дій чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в одному із супермаркетів на Харківському шосе чоловік, доводячи, що нічого не вкрав, повністю роздягнувся.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Голі фотографии
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Кияни Життя столиці

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