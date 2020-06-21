Батьківщину-Матір у Києві перетворили на символ ЛГБТ: опубліковано відео

Юрій Сергієнко Життя столиці 21:52, 21.06.2020 Оновлено: 21:53, 21.06.2020

У Києві до монументу Батьківщині-Матері на території Музею історії України у Другій світовій війні прикріпили прапор ЛГБТ-спільноти.

Його закріпили на меч за допомогою квадрокоптера. Відповідне відео опубліковано на сторінці KyivPride у Facebook 21 червня (щоб подивитися його, доскрольте новину до кінця).

"Батьківщина-Мати за рівність для всіх! Великий ЛГБТ-прапор сьогодні розвивається над усім Києвом. Далі буде...", – сказано в повідомленні.

Прапор ЛГБТ вивісили на Батьківщину-Матір в Києві
Facebook KyivPride

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23 червня 2019 року відбувся Марш рівності "КиївПрайд" на підтримку ЛГБТ-спільноти. На час проведення заходу в столиці обмежували рух центральними вулицями. За даними організаторів, в ньому взяли участь понад 8 тисяч осіб.

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