"Батьківщина" доможеться перегляду тарифів, попри спротив столичної влади

Кандидат у мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що доб’ється перерахунку і поверне киянам гроші, які вони переплатили за утримання будинків.

Політик розповів, що у четвер, 22 жовтня, мало відбутись засідання Окружного адміністративного суду міста Києва про розгляд справи за його позовом щодо незаконності розпорядження КМДА №668 від 6 червня 2017 року. Відповідно до нього, 8367 житловим будинкам Києва було підвищено тарифи на утримання будинків і прибудинкової території, передає пресслужба партії.

Раніше Кучеренко виграв суд в перших двох інстанціях, однак столична влада подала касаційну скаргу і суддя без виклику сторін таємно прийняв рішення про відправлення справи на повторний розгляд в першій інстанції.

За словами Кучеренка, представників КМДА на засіданні не було, тому воно було перенесене.

"Я вчергове не побачив представників КМДА на засіданні Окружного адміністративного суду Києва. Це означає, що 2100 співробітників, яких ми утримуємо за наші податки вп’яте не знаходить час прийти на суд. Вони вчергове не ознайомилися з нашими пропозиціями та зауваженнями, наданими рік тому. Тому засідання по цій справі перенесено", – зазначив Кучеренко.

Він пообіцяв киянам довести цей процес до перемоги.

"Нам з вами роками виставляють незаконні платіжки. Справа честі та надзавдання – довести процес до перемоги. Я доб’юся перерахунку і поверну киянам гроші, які вони переплатили. В середньому на кожну квартиру люди отримають по 1500-2000 гривень. Таким чином ми зможемо вийти на міську програму капітального ремонту застарілого житлового фонду", – запевнив Кучеренко.

За його словами, на жаль, в Україні подібна схема з тарифами побудована в комунальних, енергетичних та інших сферах.

Парламентарій повідомив, що чергове засідання по справі має відбутись 26 листопада об 11:20.