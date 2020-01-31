Батькам на замітку: названі райони Києва без проблем з дитсадками

У Києві найменше проблем з садками у жителів Оболонського району, де на 100 місць припадає 111 дітей.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В середньому у місті на 100 місць у садочках – 120 малюків.

Так, за даними Департаменту освіти і науки КМДА, найгірша ситуація в 2019 році спостерігалася в Святошинський район, де на 100 місць припадало 133 дитини. Дарницький район "далеко не втік" – там укомплектованість комунальних садочків становила 130 дітей на стільки ж місць.

Дитячі садки в Києві. Ілюстрація

Трохи краща ситуація склалася у Голосіївському районі, де в середньому 123 малюка на 100 місць. Але навіть у порівняно благополучних районах батьки все одно змушені вдаватися до послуг "квартирних" садочків.

Проблеми часто виникають також через те, що забудовники не споруджують дитячих садків і шкіл біля новобудов. А якщо це і трапляється, у таких закладах просто захмарні ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 січня поліція прибула на анонімний виклик у Подільський район Києва, де на вулиці Достоєвського виявили незаконно діючий дитячий садок. На місці події правоохоронці побачили 11 малюків. Пізніше історія отримала несподіване продовження.

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