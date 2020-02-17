"Бабин Яр" замість "Дорогожичі": Інститут нацпам'яті виступив проти перейменування

В Інституті національної пам’яті не підтримали ідею перейменування станції метро "Дорогожичі" у Києві на "Бабин Яр". Це пояснили тим, що назва "Дорогожичі" також є історичною, і вона вперше згадувалася ще 1000 років тому.

Про це у коментарі УНН розповів співробітник Інституту національної пам’яті Богдан Короленко. Він додав, що, з іншого боку, топонім "Бабин Яр" – відомий лише з 19 століття.

"Станція метро "Дорогожичі" не підлягає обов’язковому перейменуванню... Топонім "Дорогожичі" є, власне, місцевим київським топонімом. Зокрема, вперше він згадується в контексті подій 10 століття. Тобто цьому топоніму вже щонайменше 1000 років", – відзначив Короленко.

Інститут нацпам'яті виступив проти перейменування станції метро Києва

Він підкреслив, що, наприклад, станція "Петрівка" (Тепер "Почайна". – Ред.) підпадала під дію закону про декомунізацію і тому була перейменована. А "Дорогожичі" не підпадає під цей закон.

"Між ними (Назвами "Дорогожичі" і "Бабин Яр". – Ред.) немає жодного конфлікту. Обидва топоніми є історичними і притаманними місцевості. Власне, топонім "Дорогожичі" охоплює досить велику місцевість, за площею. Це вся місцевість між Сирцем, Куренівкою, Шулявкою, Лук’янівкою і Татаркою. Сьогодні також в Києві є однойменна вулиця Дорогожицька. А в 19 столітті вулицею Дорогожицькою називалася сучасна вулиця Юрія Іллєнка", – підсумував Короленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станцію метро "Дорогожичі" (Сирецько-Печерська, зелена лінія) захотіли перейменувати на "Бабин Яр". Із такою ініціативою виступив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

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