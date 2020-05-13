Автоперевізники паралізували центр Києва: відбувся масштабний протест. Фото і відео

Марина Ліснічук Життя столиці 09:01, 13.05.2020 Оновлено: 16:22, 13.05.2020

У центрі Києва вранці 13 травня зібралися представники автоперевізників з усієї країни для акції протесту під Кабміном.

Водії мають намір вимагати від уряду дозволити виконувати їм внутрішні й міжнародні перевезення. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, також у мережі публікують відео з місця подій (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"На Європейську площу з'їжджаються автобуси з усієї країни. Перевізники готуються до масштабного мітингу. Судячи із заяви водіїв, вони вимагатимуть від Кабміну дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення", – йдеться у повідомленні.

Акція автоперевізників у Києві

Люди зокрема скаржаться на те, що через карантинні заборони їм нема чим годувати свої сім'ї.

Акція автоперевізників у Києві

Судячи з інформації сервісу Google Maps, вранці у центрі Києва була заблокована низка вулиць. Адже автобуси перекрили Європейську площу і розтягнулися Хрещатиком аж до Майдану.

Акція автоперевізників у Києві

Незабаром водії з Європейської площі вирушили пішки під Кабмін. Поки головною їхньою вимогою є відкрити внутрішнє і міжнародне автобусне сполучення.

Акція автоперевізників у Києві

"У нас багато водіїв, які хочуть їсти і нам треба з чогось платити їм зарплату. Часу вже немає. У багатьох є кредити, які треба оплачувати, а ми сидимо без грошей", – заявив директор одного з тернопільських автобусних підприємств Микола.

Акція автоперевізників у Києві

За словами журналістів, деякі водії відмовилися давати коментарі і запропонували приєднатися до них безпосередньо на акції. На неї ФОПи вивели групи людей під різними гаслами, однак обіцяного масового протесту під Кабміном немає.

Акція автоперевізників у Києві
Акція автоперевізників у Києві
Акція автоперевізників у Києві
Акція автоперевізників у Києві
Підготовка до акції автоперевізників у Києві
Facebook/Ян Доброносов
Підготовка до акції автоперевізників у Києві
Facebook/Ян Доброносов
Підготовка до акції автоперевізників у Києві
Facebook/Ян Доброносов
Підготовка до акції автоперевізників у Києві
Facebook/Ян Доброносов
Підготовка до акції автоперевізників у Києві
Facebook/Ян Доброносов
Підготовка до акції автоперевізників у Києві
Facebook/Ян Доброносов
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Затори у Києві вранці 13 травня
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 12 травня під Офісом президента почалися зіткнення нібито через те, що активісти підпалили велосипедну шину у відрі. Одного з учасників акції затримала поліція.

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