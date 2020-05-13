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13 травня • оновлено в 16:55
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Автоперевізники паралізували центр Києва: відбувся масштабний протест. Фото і відео

48.8т
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У центрі Києва вранці 13 травня зібралися представники автоперевізників з усієї країни для акції протесту під Кабміном.

Водії мають намір вимагати від уряду дозволити виконувати їм внутрішні й міжнародні перевезення. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, також у мережі публікують відео з місця подій (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"На Європейську площу з'їжджаються автобуси з усієї країни. Перевізники готуються до масштабного мітингу. Судячи із заяви водіїв, вони вимагатимуть від Кабміну дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення", – йдеться у повідомленні.

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Люди зокрема скаржаться на те, що через карантинні заборони їм нема чим годувати свої сім'ї.

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Судячи з інформації сервісу Google Maps, вранці у центрі Києва була заблокована низка вулиць. Адже автобуси перекрили Європейську площу і розтягнулися Хрещатиком аж до Майдану.

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Незабаром водії з Європейської площі вирушили пішки під Кабмін. Поки головною їхньою вимогою є відкрити внутрішнє і міжнародне автобусне сполучення.

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

"У нас багато водіїв, які хочуть їсти і нам треба з чогось платити їм зарплату. Часу вже немає. У багатьох є кредити, які треба оплачувати, а ми сидимо без грошей", – заявив директор одного з тернопільських автобусних підприємств Микола.

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

За словами журналістів, деякі водії відмовилися давати коментарі і запропонували приєднатися до них безпосередньо на акції. На неї ФОПи вивели групи людей під різними гаслами, однак обіцяного масового протесту під Кабміном немає.

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Акція автоперевізників у Києві

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Facebook/Ян Доброносов

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Facebook/Ян Доброносов

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Facebook/Ян Доброносов

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Facebook/Ян Доброносов

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Facebook/Ян Доброносов

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Підготовка до акції автоперевізників у Києві

Facebook/Ян Доброносов

Затори у Києві вранці 13 травня

Затори у Києві вранці 13 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 12 травня під Офісом президента почалися зіткнення нібито через те, що активісти підпалили велосипедну шину у відрі. Одного з учасників акції затримала поліція.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області Акції протесту в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
автобус протест
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Нациев Сала
Нациев Сала
кто на этот раз прикармливает печеньками?
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2
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россия5 москва5
россия5 москва5
а где для поддержки "народа" м.а.й.д.а.н.у.т.а.я и атошная шваль?
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2
0
Нациев Сала
Нациев Сала
россия5 москва5, им за это не заплатят, соответственно их нет
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2
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верещак владимир
верещак владимир
И это только начало, почемуто так кажеться.
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