УкрEngРус
Реєстрація
LadyCity

Автобоулінг: в Києв: легковик "приземлився" на пішохідний перехід

1.2тЧитати новину російською

У Подільському районі Києва сталася аварія з двома легковими автомобілями.

ДТП трапилась на вул. Набережно-Лугова в середу вдень, 13 червня, повідомив з місця події кореспондент OBOZREVATEL.

На перехресті зіткнулися легкові автомобілі Hyundai і Volkswagen, останній в результаті удару виїхав на тротуар і протаранив знак "пішохідний перехід".

Новини
"Не смішіть мене": у Києві помічник настоятеля Лаври влаштував ДТП і втік

Обидва транспортні засоби отримали пошкодження. За попередніми даними ніхто не постраждав. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, поки не відомо.

Гугл. Пробки

Гугл. Карти

Відзначимо, що в результаті ДТП рух на ділянці було ускладнено.

Раніше повідомлялося про аварію в Києві, в якій постраждали п'ятеро людей.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Теми
ЕксклюзивНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ДТПавто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги