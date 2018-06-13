Автобоулінг: в Києв: легковик "приземлився" на пішохідний перехід

У Подільському районі Києва сталася аварія з двома легковими автомобілями.

ДТП трапилась на вул. Набережно-Лугова в середу вдень, 13 червня, повідомив з місця події кореспондент OBOZREVATEL.

На перехресті зіткнулися легкові автомобілі Hyundai і Volkswagen, останній в результаті удару виїхав на тротуар і протаранив знак "пішохідний перехід".

Обидва транспортні засоби отримали пошкодження. За попередніми даними ніхто не постраждав. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, поки не відомо.

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Відзначимо, що в результаті ДТП рух на ділянці було ускладнено.

Раніше повідомлялося про аварію в Києві, в якій постраждали п'ятеро людей.