Архівні фото ЦУМу на Хрещатику в Києві викликали резонанс у мережі

У мережі з'явилася захоплююча історія та фото різних років ЦУМу у Києві.

Текст та кадри опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook, відзначивши, що Центральний універмаг міста розпочав свою роботу 1 травня 1939 року. Саме з нього стартувала реконструкція Хрещатика (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Для того, щоб побудувати ЦУМ, був знесений старовинний будинок. Це був дохідний комплекс, який належав купчисі Амалії Шедель. Ходили чутки, що вона та її чоловік Адольф Шедель розбагатіли завдяки певним фінансовим авантюрам", – відзначили у мережі.

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

"У 1894 році Амалія Шедель продала цей будинок власнику цегляного заводу Якову Бернеру. Той здавав торгівельні площі в центрі міста дрібним торговцям. Отже, багато років на куті Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького (колись Фундуклеївської) знаходився торговельний центр", – додав автор допису.

Згодом цей старовинний будинок знищили, але ще трохи пізніше – відбудували. Проєкт універмагу розробила група архітекторів – представників творчої майстерні Олексія Щусєва.

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

"У повоєнні роки частково зруйнований універмаг відбудували, а в 1958-1960 роках розширили з боку Хрещатика (проект архітекторів І.В. Гомоляки та В.В. Жоги). Завдяки цьому значно збільшилась торговельна площа магазину", – написали в мережі.

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

В 2012 році розпочалась реконструкція ЦУМу, внаслідок якої майже незмінним залишився лише фасад.

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

ЦУМ у Києві Клуб корінного киянина

Користувачів мережі вразив допис та фото. За 21 годину з моменту публікації він назбирав понад 600 лайків, майже 170 репостів та понад 60 коментарів.

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розлютило раритетне фото часів СРСР натовпу людей біля входу в ЦУМ у центрі Києва під час "знижок".