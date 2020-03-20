Архівні фото патріотичної ходи у Києві спливли у мережі

У мережі спливли фото перепоховання у Києві загиблих крутянців після звільнення міста від більшовиків.

Саме перепоховання відбулося 19 березня 1918 року. Знімки опублікували на сторінці "Основа майбутнього" у Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Перепоховання у Києві загиблих крутянців Основа майбутнього

На фото видно багатотисячну ходу українців, які проводжали в останній шлях захисників. А на одному зі знімків зображено, як люди минули мури, яких тепер вже навіть не існує (зараз там площа Лесі Українки).

Перепоховання у Києві загиблих крутянців Основа майбутнього

Перепоховання у Києві загиблих крутянців Основа майбутнього

Пост у мережі Скріншот

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали архівне фото роботи художника, майстра історичного та фольклорного живопису Віктора Васнецова над зображенням Богородиці у Володимирському соборі Києва. Знімок датований 1880-ми роками.

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