Старі фото київської Русанівки 1960-х років зворушили мережу

Марина Ліснічук Життя столиці 04:40, 9.12.2020

Киянам вирішили нагадати, якою у 1960-х роках і трохи пізніше була одна з історичних місцевостей української столиці – Русанівка. Тоді тут тільки починалися роботи зі створення житлового масиву, до того ж першого у світі, повністю побудованого на намивних ґрунтах.

Знімки 60-річної давності викликали багато спогадів у користувачів мережі, а саме – підписників Facebook-сторінки "Старі фото Києва" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Русанівка. Початок. 1960-ті", – коротко підписав автор посту Ігор Потабачний.

Русанівка в 1960-х
Facebook Ihor Potabachniy

У коментарях користувачі мережі подякували йому за добірку з 15 знімків. Сам він нижче додав ще кілька фотографій Русанівки, але вже з 1970-х років.

"Краса яка! Найкращий із київський районів у своєму розквіті", "Дуже цікаві фотки! Дякую за таку чудову добірку", – написали користувачі.

Київська Русанівка в 1960-х
Facebook Ihor Potabachniy
Русанівський міст
Facebook Ihor Potabachniy
Русанівська 60 років тому
Facebook Ihor Potabachniy
Житловий масив Русанівка
Facebook Ihor Potabachniy
Пояснення до попереднього фото
Facebook Ihor Potabachniy
Краєвид на Русанівський міст
Facebook Ihor Potabachniy
Русанівка
Facebook Ihor Potabachniy
Краєвид із Русанівки на Березняки
Facebook Ihor Potabachniy
Колишній кінотеатр "Краків"
Facebook Ihor Potabachniy
Русанівка на початку 1960-х
Facebook Ihor Potabachniy
Будівництво житлового масиву Русанівка
Facebook Ihor Potabachniy
Школа №137 на Русанівці
Facebook Ihor Potabachniy
Будівництво Русанівки
Фото Бабанова Б. О.
Русанівка в 1966 році
Facebook Ihor Potabachniy
Русанівка в 1960 роках
Facebook Ihor Potabachniy
Русанівка в 1971 і 1972 роках
Facebook Ihor Potabachniy
Русанівка в 1978-79 роках
Facebook Ihor Potabachniy
Русанівка в кінці 1970-х
Facebook Ihor Potabachniy

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