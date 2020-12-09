Старі фото київської Русанівки 1960-х років зворушили мережу

Киянам вирішили нагадати, якою у 1960-х роках і трохи пізніше була одна з історичних місцевостей української столиці – Русанівка. Тоді тут тільки починалися роботи зі створення житлового масиву, до того ж першого у світі, повністю побудованого на намивних ґрунтах.

Знімки 60-річної давності викликали багато спогадів у користувачів мережі, а саме – підписників Facebook-сторінки "Старі фото Києва" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Русанівка. Початок. 1960-ті", – коротко підписав автор посту Ігор Потабачний.

Русанівка в 1960-х Facebook Ihor Potabachniy

У коментарях користувачі мережі подякували йому за добірку з 15 знімків. Сам він нижче додав ще кілька фотографій Русанівки, але вже з 1970-х років.

"Краса яка! Найкращий із київський районів у своєму розквіті", "Дуже цікаві фотки! Дякую за таку чудову добірку", – написали користувачі.

Київська Русанівка в 1960-х Facebook Ihor Potabachniy

Русанівський міст Facebook Ihor Potabachniy

Русанівська 60 років тому Facebook Ihor Potabachniy

Житловий масив Русанівка Facebook Ihor Potabachniy

Пояснення до попереднього фото Facebook Ihor Potabachniy

Краєвид на Русанівський міст Facebook Ihor Potabachniy

Русанівка Facebook Ihor Potabachniy

Краєвид із Русанівки на Березняки Facebook Ihor Potabachniy

Колишній кінотеатр "Краків" Facebook Ihor Potabachniy

Русанівка на початку 1960-х Facebook Ihor Potabachniy

Будівництво житлового масиву Русанівка Facebook Ihor Potabachniy

Школа №137 на Русанівці Facebook Ihor Potabachniy

Будівництво Русанівки Фото Бабанова Б. О.

Русанівка в 1966 році Facebook Ihor Potabachniy

Русанівка в 1960 роках Facebook Ihor Potabachniy

Русанівка в 1971 і 1972 роках Facebook Ihor Potabachniy

Русанівка в 1978-79 роках Facebook Ihor Potabachniy

Русанівка в кінці 1970-х Facebook Ihor Potabachniy

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