Старі фото київської Русанівки 1960-х років зворушили мережу
Киянам вирішили нагадати, якою у 1960-х роках і трохи пізніше була одна з історичних місцевостей української столиці – Русанівка. Тоді тут тільки починалися роботи зі створення житлового масиву, до того ж першого у світі, повністю побудованого на намивних ґрунтах.
Знімки 60-річної давності викликали багато спогадів у користувачів мережі, а саме – підписників Facebook-сторінки "Старі фото Києва" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Русанівка. Початок. 1960-ті", – коротко підписав автор посту Ігор Потабачний.
У коментарях користувачі мережі подякували йому за добірку з 15 знімків. Сам він нижче додав ще кілька фотографій Русанівки, але вже з 1970-х років.
"Краса яка! Найкращий із київський районів у своєму розквіті", "Дуже цікаві фотки! Дякую за таку чудову добірку", – написали користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі показали архівні фото того, який вигляд мала міська дума в Києві 100 років тому.
Було опубліковано добірку історичних світлин того, яким був радянський Київ у 1972 році.
Також показано унікальні фото Володимирського узвозу в Києві з трамваями.