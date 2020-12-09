Старі фото київської Русанівки 1960-х років зворушили мережу

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Життя столиці
1,1 т.
Русанівка Київ

Киянам вирішили нагадати, якою у 1960-х роках і трохи пізніше була одна з історичних місцевостей української столиці – Русанівка. Тоді тут тільки починалися роботи зі створення житлового масиву, до того ж першого у світі, повністю побудованого на намивних ґрунтах.

Знімки 60-річної давності викликали багато спогадів у користувачів мережі, а саме – підписників Facebook-сторінки "Старі фото Києва" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Русанівка. Початок. 1960-ті", – коротко підписав автор посту Ігор Потабачний.

Русанівка в 1960-х

У коментарях користувачі мережі подякували йому за добірку з 15 знімків. Сам він нижче додав ще кілька фотографій Русанівки, але вже з 1970-х років.

"Краса яка! Найкращий із київський районів у своєму розквіті", "Дуже цікаві фотки! Дякую за таку чудову добірку", – написали користувачі.

Київська Русанівка в 1960-х
Русанівський міст
Русанівська 60 років тому
Житловий масив Русанівка
Пояснення до попереднього фото
Краєвид на Русанівський міст
Русанівка
Краєвид із Русанівки на Березняки
Колишній кінотеатр "Краків"
Русанівка на початку 1960-х
Будівництво житлового масиву Русанівка
Школа №137 на Русанівці
Будівництво Русанівки
Русанівка в 1966 році
Русанівка в 1960 роках
Русанівка в 1971 і 1972 роках
Русанівка в 1978-79 роках
Русанівка в кінці 1970-х

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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