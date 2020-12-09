Старі фото київської Русанівки 1960-х років зворушили мережу

Киянам вирішили нагадати, якою у 1960-х роках і трохи пізніше була одна з історичних місцевостей української столиці – Русанівка. Тоді тут тільки починалися роботи зі створення житлового масиву, до того ж першого у світі, повністю побудованого на намивних ґрунтах.

Знімки 60-річної давності викликали багато спогадів у користувачів мережі, а саме – підписників Facebook-сторінки "Старі фото Києва" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Русанівка. Початок. 1960-ті", – коротко підписав автор посту Ігор Потабачний.

У коментарях користувачі мережі подякували йому за добірку з 15 знімків. Сам він нижче додав ще кілька фотографій Русанівки, але вже з 1970-х років.

"Краса яка! Найкращий із київський районів у своєму розквіті", "Дуже цікаві фотки! Дякую за таку чудову добірку", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: