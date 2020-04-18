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18 квітня • оновлено в 03:33
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Архівне фото "тарілки на Либідській" у Києві надихнуло мережу

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Мережу вразило архівне фото загадкової "будівлі з тарілкою" на Либідській площі в Києві.

Знімок датований 1982-им роком. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

Автор посту зазначив, що раніше це місце називалося площею Дзержинського. На різнобарвному знімку видно багато старих будівель, машин, а ще зелені дерева.

"Тарілка на Либідській" в Києві

"Тарілка на Либідській" в Києві

Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати фото.

"Дуже класна фотографія! Спасибі!", "20 років в цьому районі прожив", "Дуже красиво! Мій рідний Київ", "Скільки зелені і жодного чортового бігборду", "Архітектура – вогонь", – написали вони.

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали на фото, що знаходиться всередині загадкової "будівлі з тарілкою" біля станції метро "Либідська" в Києві.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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