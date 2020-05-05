Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:43
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Архівне фото сильної зливи у Києві схвилювало мережу

5.2т
Читати матеріал російською

Мережу вразило архівне фото сильної зливи у Києві.

Знімок датований 1967 роком. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На фото видно раритетні автомобілі, "забитий" громадський транспорт, а також близько десяти людей, які поспішно ховались від зливи у своїх плащах.

Сильна злива у Києві у 1967 році

Сильна злива у Києві у 1967 році

Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно коментувати допис. Багато з них зауважило, що така ж погода спостерігалася у Києві в останні дні квітня, на початку травня цьогоріч. Вони опублікували свої фото.

"Прямо як сьогодні (2 або 3 травня. – Ред.)", "Київ зараз (погода)", – відзначили користувачі.

Злива у Києві у 2020 році

Злива у Києві у 2020 році

Facebook/Микола Ільїн

Злива у Києві у 2020 році

Злива у Києві у 2020 році

Скріншот

Злива у Києві у 2020 році

Злива у Києві у 2020 році

Скріншот

Інші ж українці почали ділитися своїми спогадами про ті часи.

"Ну, хоч на хвилиночку, а так хотіла б у той Київ... Київ, де народився і організувався мій рід і я! Дивлюся на прекрасні фото та сльози в очах, найкращі спогади", "Цьогоріч багато хто пішов в перший клас. Ви пам'ятаєте?", "А мені було вже 10 років! І я пам'ятаю мій Київ таким", "Мене ще в проєкті не було. Мама і тато – ще школярі, а дощі йшли, травень цвів, життя вирувало", – написали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася захоплююча історія та фото різних років ЦУМу у Києві.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
10
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги