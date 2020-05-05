Мережу вразило архівне фото сильної зливи у Києві.

Знімок датований 1967 роком. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На фото видно раритетні автомобілі, "забитий" громадський транспорт, а також близько десяти людей, які поспішно ховались від зливи у своїх плащах.

Сильна злива у Києві у 1967 році Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно коментувати допис. Багато з них зауважило, що така ж погода спостерігалася у Києві в останні дні квітня, на початку травня цьогоріч. Вони опублікували свої фото.

"Прямо як сьогодні (2 або 3 травня. – Ред.)", "Київ зараз (погода)", – відзначили користувачі.

Злива у Києві у 2020 році Facebook/Микола Ільїн

Злива у Києві у 2020 році Скріншот

Злива у Києві у 2020 році Скріншот

Інші ж українці почали ділитися своїми спогадами про ті часи.

"Ну, хоч на хвилиночку, а так хотіла б у той Київ... Київ, де народився і організувався мій рід і я! Дивлюся на прекрасні фото та сльози в очах, найкращі спогади", "Цьогоріч багато хто пішов в перший клас. Ви пам'ятаєте?", "А мені було вже 10 років! І я пам'ятаю мій Київ таким", "Мене ще в проєкті не було. Мама і тато – ще школярі, а дощі йшли, травень цвів, життя вирувало", – написали вони.

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася захоплююча історія та фото різних років ЦУМу у Києві.

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