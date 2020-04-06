У мережі показали вражаюче архівне фото натовпу людей на Пішохідному мосту в Київ в травні 1965 року.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Автор посту зазначив, що він був зроблений у вихідний день.

Натовп людей на Пішохідному мосту в Києві Клуб корінного киянина

Фото викликало цілий шквал емоцій у киян в мережі, вони почали активно коментувати пост.

"Так, пам'ятаю. З мамою ходили на пляж. Люди йшли ввечері натовпом. Згадую дитинство. Як було добре", "Якщо раптово – дощ, міст хитався з амплітудою у метр!", "Наша родина у кінці 50-х – початку 60-х ходила за грибами на Труханів острів", "Влітку міст завжди був забитий, іноді навіть починав гойдатися. Адже тоді для киян літо і вихідні дні – означало Дніпро, а не телевізор або комп'ютер. І якщо хтось ходив влітку не засмаглий, то у нього навіть запитували, чому він не ходить на пляж", – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля в Києві в 1970-х роках. На ньому зображена наречена в білому платті і з фатою, наречений в темному костюмі і раритетний автомобіль "Чайка".

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