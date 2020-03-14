Мережу зворушило чорно-біле архівне фото мосту Патона в Києві в 1950-х роках.

Знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. За чотири дні він назбирав майже 1,5 тисячі лайків і 650 репостів.

"Міст Патона, 1950-і. Русанівка і Березняки ще не забудовані", – йдеться в пості.

Міст Патона в Києві в 1950-х роках Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і зворушено коментувати фото.

"Тоді ще міст Патона не втомився", "В ті роки міст Патона був такий широкий, красивий, і з нього відкривався такий прекрасний вид на Дніпро, а тепер при такій завантаженості він якось втратив свою велиність та широту, і вже здається зовсім невеликим", "А дороги вже побудовано. Досі служать, з останніх сил...", "Не треба було нічого будувати, так треба було все і залишити!!", "Лівий берег на моїх очах будувався. Я тоді навіть і уявити собі міг, що колись там проживу майже 20 років!" – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

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