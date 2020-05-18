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19 травня • оновлено в 03:01
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Архівне фото Майдану Незалежності у Києві зворушило мережу

1.4т
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Користувачів мережі розчулило раритетне фото Майдану Незалежності у Києві.

Знімок був зроблений у чорно-білих відтінках. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"Майдан корінного киянина", – коротко написав автор допису.

Архівне фото Майдану Незалежності у Києві

Архівне фото Майдану Незалежності у Києві

Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно лайкати, коментувати фото, а також робити репости.

"Це найкраще, що було за всі часи на Майдані", "Добре, що я зберегла старі фото всієї сім'ї біля фонтану", "Архітектурне диво!", "Майдан мого дитинства", "Майдан здорової людини. Майдан курця ми можемо бачити й без фото", "Було чудово, троянди всюди, але і сьогодні мені теж подобається – крокуємо вперед", – написали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали архівні фото боїв за Київ у часи Другої світової війни. Знімки датовані 1943 роком.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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