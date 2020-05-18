Користувачів мережі розчулило раритетне фото Майдану Незалежності у Києві.
Знімок був зроблений у чорно-білих відтінках. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.
"Майдан корінного киянина", – коротко написав автор допису.
Архівне фото Майдану Незалежності у Києві
Клуб корінного киянина
Користувачі мережі почали активно лайкати, коментувати фото, а також робити репости.
"Це найкраще, що було за всі часи на Майдані", "Добре, що я зберегла старі фото всієї сім'ї біля фонтану", "Архітектурне диво!", "Майдан мого дитинства", "Майдан здорової людини. Майдан курця ми можемо бачити й без фото", "Було чудово, троянди всюди, але і сьогодні мені теж подобається – крокуємо вперед", – написали вони.
Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали архівні фото боїв за Київ у часи Другої світової війни. Знімки датовані 1943 роком.
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