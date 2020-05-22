Архівне фото людей біля таксофонів у підземці Києва розчулило мережу

Яра Дорош Життя столиці 02:40, 23.05.2020

Мережу розчулило архівне фото групи людей біля таксофонів у підземному переході біля вестибюлю станції метро "Театральна" у Києві.

Знімок датований 1990-ми роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"У підземному переході біля вестибюлю станції метро "Театральна", – коротко написав автор допису.

Таксофон у підземці Києва у 1990-их
Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно коментувати фото.

"Безкоштовні таксофони. Було діло", "Телефонні картки пам'ятаю, 15 копійок, навіть жетон металевий, а безкоштовні таксофони – не пригадую", "Домовляються про зустріч на танцях у вестибюлі станції метро "Театральна", "І головне – короновірусу немає", – написали вони.

Коментарі у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетне фото трамваїв на вулиці Саксаганського в Києві в 1970-1980 роках.

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Кияни Життя столиці

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