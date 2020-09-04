Архівне фото київського автовокзалу спливло в мережі

Карина Бондаренко Життя столиці 05:14, 4.09.2020

У мережі показали архівне фото автовокзалу в Києві.

Знімок за 1962 рік у чорно-білому кольорі опублікували в групі "Старі фото Києва" в Facebook.

"Автовокзал в Києві. Частина заскленого фасаду, за якими розташовані невеликі приміщення", – йдеться під фото.

Архівне фото київського автовокзалу
"Старі фото Києва" в Facebook

У коментарях до публікації кияни показали сучасне фото вокзалу. На ньому видно, як зараз виглядає приміщення зсередини.

Користувачі прокоментували фото
"Старі фото Києва" в Facebook

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