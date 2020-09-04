Архівне фото київського автовокзалу спливло в мережі

Київський автовокзал. "Старі фото Києва" в Facebook
У мережі показали архівне фото автовокзалу в Києві.
Знімок за 1962 рік у чорно-білому кольорі опублікували в групі "Старі фото Києва" в Facebook.
"Автовокзал в Києві. Частина заскленого фасаду, за якими розташовані невеликі приміщення", – йдеться під фото.
Архівне фото київського автовокзалу "Старі фото Києва" в Facebook
У коментарях до публікації кияни показали сучасне фото вокзалу. На ньому видно, як зараз виглядає приміщення зсередини.
Користувачі прокоментували фото "Старі фото Києва" в Facebook
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