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Архівне фото київського автовокзалу спливло в мережі

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Життя столиці
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Київський автовокзал

Київський автовокзал. "Старі фото Києва" в Facebook

У мережі показали архівне фото автовокзалу в Києві.

Знімок за 1962 рік у чорно-білому кольорі опублікували в групі "Старі фото Києва" в Facebook.

"Автовокзал в Києві. Частина заскленого фасаду, за якими розташовані невеликі приміщення", – йдеться під фото.

Архівне фото київського автовокзалу

Архівне фото київського автовокзалу "Старі фото Києва" в Facebook

У коментарях до публікації кияни показали сучасне фото вокзалу. На ньому видно, як зараз виглядає приміщення зсередини.

Користувачі прокоментували фото

Користувачі прокоментували фото "Старі фото Києва" в Facebook

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