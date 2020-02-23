У мережі з'явилося архівне фото Індустріального мосту у Солом'янському районі Києва. Користувачі почали ділиться своїми спогадами з молодості та дитинства.

Знімок датований 1982 роком. Його розмістили киянин Сергій Нікітін на сторінці Los Solomas/Солом'янський район у Facebook.

На фото видно невелику кількість будинків, майже порожню дорогу і один лише довгий старенький автобус.

Індустріальний міст у Києві Facebook/Сергій Нікітін

У мережі користувачі почали активно коментувати знімок, згадуючи своє дитинство або юність.

"Дім, милий дім", "Пам'ятаю, що з мамою удень виходив із садку. Місто – порожнє. Усі на роботі. Зараз майже цілодобово божевільний "двіж", "Мій будинок ще не побудували", "Ох, якби зараз було стільки машин там, як на фото, я б на роботу діставався протягом 20 хвилин", "І немає авто... Яка краса була", "Нагорі, над сходами, був "Жовтневий гастроном", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги в Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце і старими знімками локації.

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