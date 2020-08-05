Перший Apple Store у Києві стане пам'яткою: фото інноваційного проєкту
Будівля офіційного магазину Apple Store Kyiv на Хрещатику в столиці України планується як концептуальний проєкт, який якісно впишеться в наявне історичне оточення.
Про ідею проєкту на своїй сторінці у Facebook розповів відомий архітектор, директор журналу "Дом и интерьер" Ігор Парубський. Як зазначив він, магазин буде представляти собою симетричну будівлю в два поверхи.
"Несучими елементами будівлі стали чотири колони, які утворюють монументальний арочний звід. Таке рішення продовжує архітектурні елементи сусідніх історичних будівель.
Прозорий фасад виконаний зі скла висотою в дев'ять метрів, що робить будівлю повітряною, завдяки чому вона делікатно інтегрується в наявний простір", – написав Парубський.
Він додав, що всередині магазин буде рівномірно освітлений в денний і нічний час.
"Матеріалом стін і колон послужив бетон, сформований дерев'яною опалубкою. Висаджені в приміщенні дерева додають свіжості простору.
На другий поверх ведуть симетричні сходи, які розгортають простір на 180 градусів і відкривають широкий вид на вулицю. Утворені склепіння створюють камерний ефект театру. Сцена з простором служить у якості центру живого джерела творчості, освіти та розваг", – розповів архітектор.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Apple в 2020 році вперше перенесла щорічну презентацію нових iPhone. Найочікуваніша подія в світі технологій не відбудеться у вересні.