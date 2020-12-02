У Києві Андріївську церкву відкриють для відвідувачів

З 13 грудня у Києві Андріївська церква стане доступною для відвідувачів. Останні п'ять років вона була зачинена на реставрацію.

Відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а з наступного дня у храмі пройде перша служба, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики. (Щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У церкві повністю відреставрували ікони та іконостас, почистили ліпнину та відшліфували підлогу. Також замінено інженерні мережі та встановили нові системи освітлення, опалення, подачі повітря та вікна.

''Зроблений автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу, який допомогли зробити німецькі технологи'', – розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

У цьому році відзначається 320-та річниця з народження архітектора Франческо Бартоломео Растреллі. Саме за його проектом храм звели у 1762 році.

У 2018 року церква була передана Вселенському Патріархату Православної церкви під постійне представництво.

13 грудня на свято апостола Андрія відбудеться перша архиєрейська літургія Facebook Олександра Ткаченка

У 2018 році церква була передана Вселенському Патріархату Православної церкви Facebook Олександра Ткаченка

Це єдина церква в Києві без дзвіниці Facebook Олександра Ткаченка

У церкві повністю відреставрували ікони та іконостас Facebook Олександра Ткаченка

У цьому році відзначається 320-та річниця з народження архітектора Франческо Растреллі, який звів храм Facebook Олександра Ткаченка

Як писав OBOZREVATEL, у 2021 році частиною національного проекту "Велике будівництво" стало відновлення 100 культурних об'єктів.