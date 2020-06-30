Андріївський узвіз у Києві показали на раритетному фото: як змінилось місце за 60 років

У мережі з'явилось раритетне 60-річне фото Андріївського узвозу у Києві.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує переглянути старе та сучасні фото локації, а також оцінити, як змінилось місце (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"1960-ті. Андріївський узвіз з деревами. У той час звичайнісінька, хоч і красива вулиця", – йдеться у дописі у мережі.

Андріївський узвіз 60 років тому

Андріївський узвіз у Києві у 1960-х роках Facebook/Клуб корінного киянина

Андріївський узвіз у сучасності

Андріївський узвіз у Києві у сучасності znaj.ua

Андріївський узвіз у Києві у сучасності prostir.museum

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали фото будівництва станції метро "Лук'янівська" у Києві, поруч із якою з'явився перший у столиці та країні McDonald's.