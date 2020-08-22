Андріївський узвіз у Києві показали на архівному фото: як змінилось місце сили

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 03:00, 22.08.2020

У мережі показали архівне фото Андріївського узвозу у Києві ще зі зовсім старенькими будівлями.

Кадр датований 1970-ми роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На знімку видно дорогу, яка спускається вниз пагорбами столиці, старенькі будинки, частину легендарного "Замку Річарда", а також раритетне авто і чоловіка у костюмі поряд.

Андріївський узвіз у Києві у 1970-х роках
Facebook/Клуб корінного киянина

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися сучасні фото узвозу та оцінити, як змінилася місцевість.

Київський Андріївський узвіз
life.bodo.ua
Андріївський узвіз у сучасному вигляді
kiev.zagranitsa.com
Столичний Андріївський узвіз показали на архівному фото
Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетне фото старовинного кіоску біля легендарного стадіону "Динамо" у Києві. Знімок датований 1930-ми роками.

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