Андріївський узвіз у Києві показали на архівному фото: як змінилось місце сили

У мережі показали архівне фото Андріївського узвозу у Києві ще зі зовсім старенькими будівлями.

Кадр датований 1970-ми роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На знімку видно дорогу, яка спускається вниз пагорбами столиці, старенькі будинки, частину легендарного "Замку Річарда", а також раритетне авто і чоловіка у костюмі поряд.

Андріївський узвіз у Києві у 1970-х роках Facebook/Клуб корінного киянина

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися сучасні фото узвозу та оцінити, як змінилася місцевість.

Київський Андріївський узвіз life.bodo.ua

Андріївський узвіз у сучасному вигляді kiev.zagranitsa.com

Столичний Андріївський узвіз показали на архівному фото Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетне фото старовинного кіоску біля легендарного стадіону "Динамо" у Києві. Знімок датований 1930-ми роками.

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