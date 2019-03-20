Сподіваюся, саме так через 3 роки скажуть кияни, які мешкають на околиці Подільського району. У них буде такий варіант пересування містом. Тому що нарешті розпочалося будівництво метро на Виноградар. Ось так, тихо і непомітно.

Будмайданчики метро влаштувалися за двома зеленими парканами. Один – на перетині вулиць Мостицької, Білицької та Північно-Сирецької. Саме тут буде вестибюль майбутньої станції "Мостицька". І ще в цій точці під землю "запустять" тунелепрохідницький щит. Щоправда, це відбудеться не раніше грудня – до цього мають бути виконані інші технологічні роботи. Які саме? Винесення інженерних комунікацій за межі зони будівництва, спорудження стіни в ґрунті і монтажно-щитової камери.

Потім цей щит буде рухатися в бік станції "Сирець". Там, на вулиці Стеценка, є спеціальні тупики, і тут розташований другий будмайданчик. На ньому вже побудували монтажну шахту, з якої буде відбуватися стикування нових гілок з наявними тунелями. А поки що їх розмежовують вогнетривкими перегородками, щоб будівництво не заважало роботі метро і навпаки.

Загалом, робота кипить, і паперова теж. Тому що обидва будмайданчики знаходяться на території парку-пам'ятника садового мистецтва "Сирецький гай". І хоч вони були давно зарезервовані під перспективне метро, ​​але дослідження екологічного впливу на заповідний фонд потрібно зробити.

Ще один фронт робіт – перенесення споруд, які потрапляють в пляму забудови. Там тільки нежитлові будівлі: кафе на Північно-Сирецькій, гаражний кооператив на проспекті Правди, і МАФи на його перетині з Межовою. Всіх власників вже офіційно попередили. Компенсаційні механізми входять до складу кошторису проекту та передбачені в законодавстві, тому що це соціально значущий об'єкт.

Зараз усе йде за графіком, гроші на будівництво є, і підтримка на рівні держави теж відчутна. Звичайно, це не означає, що надалі все буде легко. Скоро зелених парканів уздовж Межової побільшає – всього повинно бути 7 будмайданчиків за маршрутом двох пускових станцій. Будуть і тимчасові обмеження руху, незручності, і закиди, що станції розташовані не під тим будинком, як комусь хотілося б, і ще якісь непередбачені обставини. Упевнений, під час будівництва ще не раз почуємо, що все зупинилося, скасувалося і взагалі пропало. Але все ж метро на Виноградар почалося! 40 років всі тільки обіцяли, а ми за 2 роки зробили ТЕО, розробили проект, пройшли держекспертизу, тендерні процедури і стартували. Тому що на метро, ​​дійсно буде швидше. У будь-яку сторону.

*Назви станцій на даному етапі є робочими і відображають географічні прив'язки до поверхні.

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