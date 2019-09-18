Афера у Києві: в справі скандального забудовника новий поворот

Депутати Київради направили колективне звернення до Національного антикорупційного бюро України з проханням розслідувати корупцію з фірмами забудовника Максима Микитася.

Про це OBOZREVATEL стало відомо під час брифінгу, який відбувся 18 вересня біля будівлі НАБУ у Києві.

За словами депутатів, столична влада в особі голови Київської державної адміністрації Віталія Кличка, зловживаючи службовим становищем, сприяє столичним забудовникам. Зокрема: фірмам, афілійованими з колишнім керівником корпорації "Укрбуд", екс-народним депутатом України Максимом Микитасем.

Брифінг депутатів Київради біля НАБУ. Зліва направо: Олександр Поживанов, Ілля Сагайдак

Так, депутат Київради і член постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Ілля Сагайдак навів приклад корупції з реконструкцією Шулявського шляхопроводу. Міська влада, за його словами, виділила на ремонтні роботи 100-відсотковий аванс в розмірі 600 млн грн. Однак освоєно з цієї суми лише 10 відсотків.

"Гроші, які повинні були йти на будівництво, генпідрядник відразу ж розмістив на трирічний депозит, за яким отримує відсотки. А решту суми направив на те, щоб купити корпуси заводу" Арсенал " для будівництва там торгово-розважального центру", – заявив він.

Звернення депутатів до НАБУ

У своєму зверненні депутати зазначили, що в серпні нинішнього року столична влада виділила додаткові 114 млн грн генпідряднику на ремонт розв'язки.

"При цьому збільшення витрат не супроводжувалося зміною проектно-кошторисної документації з відповідною експертизою, яка б вказувала на юридичну підставу такого розпорядження", – йдеться в зверненні.

Звернення депутатів до НАБУ

За словами депутата Київради Прохора Антоненка, в грудні 2018 року НАБУ відкрило кримінальне провадження з приводу Шулявського шляхопроводу, яка не розслідувалася.

"Сподіваємося, що зараз виробництво буде розслідуватися за законом", – зазначив він.

Реконструкція Шулявського шляхопроводу 112.ua

Реконструкція Шулявського шляхопроводу 112.ua

Звертаючись до НАБУ, депутати просили провести перевірку викладених ними даних на предмет складу інших злочинів. Також вони просили відкрити кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу – зловживання владою або службовим становищем, вчиненими за участю голови КМДА.

Максим Микитась – колишній керівник "Укрбуд" і екс-народний депутат

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" приховуєтьс масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував екс-народний депутат України Максим Микитась.

Раніше Микитась був викритий в новій аферу, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилося в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялась, що Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микита вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Мікітасов, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал в Любечі Чернігівської області в зв'язку погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергію Пінчуку.

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