Аеропорт "Київ" відновив міжнародні рейси: куди можна полетіти

Аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відновив регулярне міжнародне авіасполучення.

І це попри заяви керівництва про те, що небо для здійснення польотів за кордон лишатиметься закритим до 03:00 середи, 17 червня. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що напередодні за пів години до опівночі в "Києві" приземлився пасажирський рейс із Мінська. А зранку літак вилетів назад до столиці Білорусі.

Крім цього, 17 червня у графіку вильотів із аеропорту вказано рейси до Польщі, Німеччини, Великої Британії й Угорщини.

Нагадаємо, що відновлення міжнародних рейсів згідно з рішенням Кабміну про чергове послаблення карантину уряд дозволив ще з 15 червня. Однак у столичному аеропорту імені Сікорського літаки не полетіли за кордон через рішення міської влади. Зокрема, спецкомісія заборонила міжнародні рейси, посилаючись на загрозливу епідеміологічну ситуацію в Києві через коронавірус.

"Міжнародний аеропорт "Київ" не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом 17.06.2020 через продовження дії карантину COVID-19 у місті Києві, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020 року", – йшлося в повідомленні пресслужби летовища.

Відомо, що більшість пасажирів встигли попередити про скасування вильотів, проте дехто про це дізнався уже безпосередньо в аеропорту. Для людей також стало новиною, що в Європу досі не пускають туристів, навіть якщо ті мають квитки на літак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аеропорт "Бориспіль" оприлюднив список правил, які варто дотримуватися пасажирам, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом.