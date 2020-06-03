Аеропорт "Київ" відкриває міжнародні рейси: куди можна буде полетіти

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) у рамках ослаблення карантину з 15 червня відновить міжнародні рейси. У цей день заплановано тільки один виліт за кордон, але вже у наступний (16 червня) – 12.
Про це свідчать дані табло аеропорту "Київ", опубліковані на відповідному сайті. Відновити міжнародні рейси з України готові авіакомпанії Belavia і WizzAir.
Аеропорт "Київ" відкриває міжнародні рейси. Ілюстрація
Так, 15 червня о 15:15 компанією Belavia запланований виліт до Мінська (Білорусь). Також продаж квитків був відкритий на наступні рейси 16 червня:
Київ-Мінськ (Belavia) – відправлення 05:45 і 15:15,
Київ-Біллунд (WizzAir) – відправлення 06:15,
Київ-Афіни (WizzAir) – відправлення 06:20,
Київ-Берлін (WizzAir) – відправлення 06:30,
Київ-Вільнюс (WizzAir) – відправлення 09:15,
Київ-Нюрнберг (WizzAir) – відправлення 10:10,
Київ-Рига (WizzAir) – відправлення 12:45,
Київ-Бремен (WizzAir) – відправлення 17:05,
Київ-Лісабон (WizzAir) – відправлення 17:05,
Київ-Ганновер (WizzAir) – відправлення 19:35,
Київ-Гданськ (WizzAir) – відправлення 22:35.
Крім того, вже з 22 червня рейси з аеропорту "Київ" почне здійснювати і авіакомпанія LOT. У цей день заплановані рейси Київ-Варшава (о 06:05 та 08:40).
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 червня в Україні послаблять карантинні заходи. Заклади громадського харчування запрацюють без обмежень, відновлять внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".