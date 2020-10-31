781 за добу: в Києві зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу

За минулу добу, 30 жовтня, коронавірусом в Києві заразилася 781 особа, що стало рекордом з початку епідемії. У Київській області зафіксували 345 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 37 549 осіб, в області – 16 464 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 766 осіб (+23 за добу), вилікувалися 12 862 пацієнтів (+223). Продовжують боротися з вірусом 23 921 інфікованих.

Щоденний приріст хворих у Києві. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи 31 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 387 481 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 752 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.